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Шубы одевать еще рано: синоптик анонсировал потепление в Украине и назвал дату

воскресенье, 22 сентября 2019, 11:25
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Похолодание, которое надвинулось на Украину в последние дни, будет длиться недолго. Спустя несколько дней в страну вернется тепло.

Об этом в комментарии "Апострофу" заявил народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, жары +30 градусов не будет, но "шубы доставать пока рано".

"Через пару дней, начиная с 23 сентября, будет потепление на 3-4 градуса. Это гарантированно. Потом с 26-28 сентября вновь пройдет циклон, который принесет в Украину дожди. Температура в южных регионах составит 17-19 градусов тепла, а в северных областях от 12 до 14 градусов тепла", - сказал он.

По информации Укргидрометцентра, сентябрь в этом году еще относительно теплый. В данный момент средняя месячная температура составляет +14-19 градусов тепла, что выше средних многолетних значений на 1-1,5 градуса.

По словам Горбаня, начало октября в Украине будет комфортным.

"С 1 по 3 октября в южных областях Украины температура воздуха вырастет до 19-21 градуса тепла. Но так будет до 10 октября. Потом ожидается резкое похолодание: 12-14 градусов тепла днем будет наблюдаться в южных областях страны, а ночью около 7-8 тепла. А в северных областях и в центре немного прохладнее - 11-13 градусов выше нуля. С 13 октября ожидается еще большее похолодание: ночные температуры в южных регионах составят от 7 до 11 тепла, а на севере - всего 5-7 градусов", - рассказал он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Первые морозы, снег и неожиданное тепло: какой погоды ожидать в октябре-ноябре.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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