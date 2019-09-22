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Первые морозы, снег и неожиданное тепло: какой погоды ожидать в октябре-ноябре

Какие сюрпризы готовит Украине осень-2019

Артур Гор воскресенье, 22 сентября 2019, 10:08
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Какие сюрпризы готовит Украине осень-2019 Фото: pixabay.com

В Украину пришло осеннее похолодание и дожди. Дневные показатели температуры воздуха уже не превышают 20 градусов тепла, а ночью стало совсем зябко и холодно. Какие сюрпризы готовит Украине осень-2019, когда стоит доставать из шкафов шапки и пуховики и наступит ли еще бабье лето, узнавал "Апостроф".

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, похолодание, которое наблюдается на данный момент, продлится недолго, и через 2-3 дня в Украину вернется тепло. Конечно, жары +30 градусов уже не будет, но и шубы одевать пока еще рано.

"Через пару дней, начиная с 23 сентября, будет потепление на 3-4 градуса. Это гарантированно. Потом с 26-28 сентября вновь пройдет циклон, который принесет в Украину дожди. Температура в южных регионах составит 17-19 градусов тепла, а в северных областях от 12 до 14 градусов тепла", - пояснил "Апострофу" народный синоптик.

Впрочем, по данным Укргидрометцентра, сентябрь-2019 еще относительно теплый, так как среднемесячная температура воздуха по итогам месяца составит 14-19 градусов тепла (в горных районах +11-+12), что выше средних многолетних значений на 1-1,5 градуса.

Начало октября, согласно расчетам народного синоптика, будет теплым и комфортным.

"С 1 по 3 октября в южных областях Украины температура воздуха вырастет до 19-21 градуса тепла. Но так будет до 10 октября. Потом ожидается резкое похолодание: 12-14 градусов тепла днем будет наблюдаться в южных областях, страны, а ночью около 7-8 тепла. А в северных областях и в центре немного прохладнее - 11-13 градусов выше нуля. С 13 октября ожидается еще большее похолодание: ночные температуры в южных регионах составят от 7 до 11 тепла, а на севере - всего 5-7 градусов", - рассказал Леонид Горбань.

А вот уже в конце октября в Украине стоит ожидать третью волну похолодания и первые морозы в северных регионах страны.

"С 23-25 октября ночные температуры на юге уже упадут до 1-3 градусов тепла, а на севере и в центре будут первые морозы: от +1-+2 градусов, до 1-3 градусов мороза. До конца месяца и продержатся такие температуры", - отметил народный синоптик.

Дожди в течение второго месяца осени ожидаются 4 и 6 октября, 19, 21 октября, а также 27-28 октября.

Последний месяц календарной осени, по прогнозам Леонида Горбаня, начнется с относительно теплых температур.

"С 1 по 3 ноября температура воздуха будет 9-11 градусов тепла, потом к 5 ноября температуры понизятся до 6-8 градусов тепла. Такие температуры будут держаться до 10 ноября. В это же время, ожидаются дожди: 7 и 9 ноября. С 12 по 22 ноября уже начинаются стабильные морозы все дни. Снег пройдет 13 и 14 ноября, а ночные температуры будут в пределах 5-7 градусов с "минусом". Правда, в отдельные дни температура может опуститься и до 9-11 градусов мороза. Такая ситуация может быть 17-18 ноября", - поясняет народный синоптик.

Однако в конце ноября Леонид Горбань прогнозирует возвращение "плюсовых" температур.

"С 23 ноября - вновь тепло. Это будет 3-4 градуса тепла, и так будет до конца месяца. Дожди в этот период просчитываются на 27-28 ноября", - резюмировал народный синоптик.

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