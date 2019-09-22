Синоптик рассказал, когда ждать сильных морозов и снега в Украине

Уже в конце октября украинцам следует ожидать третью волну похолодания и первые морозы. Первыми это ощутят жители страны в северных регионах.

Об этом в комментарии "Апострофу" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

"С 23-25 октября ночные температуры на юге уже упадут до 1-3 градусов тепла, а на севере и в центре будут первые морозы: от +1-+2 градусов, до 1-3 градусов мороза. До конца месяца и продержатся такие температуры", - отметил синоптик.

Дожди в Украине следует ожидать 4 и 6 октября, 19, 21 октября, а также 27-28 октября. При этом ноябрь начнется с относительно теплых температур.

"С 1 по 3 ноября температура воздуха будет 9-11 градусов тепла, потом к 5 ноября температуры понизятся до 6-8 градусов тепла. Такие температуры будут держаться до 10 ноября. В это же время, ожидаются дожди: 7 и 9 ноября. С 12 по 22 ноября уже начинаются стабильные морозы все дни. Снег пройдет 13 и 14 ноября, а ночные температуры будут в пределах 5-7 градусов с "минусом". Правда, в отдельные дни температура может опуститься и до 9-11 градусов мороза. Такая ситуация может быть 17-18 ноября", - рассказал он.

Кроме того, в конце ноября в Украине вновь потеплеет.

"С 23 ноября - вновь тепло. Это будет 3-4 градуса тепла, и так будет до конца месяца. Дожди в этот период просчитываются на 27-28 ноября", - резюмировал народный синоптик.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Первые морозы, снег и неожиданное тепло: какой погоды ожидать в октябре-ноябре.