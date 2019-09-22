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Сколько боевиков ЛДНР перешло на сторону Украины: названы впечатляющие цифры

воскресенье, 22 сентября 2019, 16:34
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С августа 2015 года и по настоящее время, украинским властям добровольно сдались 383 сепаратиста из ДНР и ЛНР. В том числе, 128 человек в прошлом году и 16 человек с начала 2019 года.

Об этом говорится в ответе на запрос "Апострофа" в департамент контрразведки СБУ.

Все эти люди сложили оружие в рамках программы СБУ "Тебя ждут дома". Она предусматривает, что участники незаконных вооруженных формирований могут перейти на сторону Украины с наименьшими потерями. И это пока единственный шанс для сепаратистов, не совершавших тяжких преступлений (убийств, пыток, изнасилований, нападений на предприятия) законно выбраться из болота "русского мира".

Как подчеркнули в СБУ, программа "не устанавливает законодательных гарантий и процедур освобождения лиц от уголовной ответственности", а лишь предусматривает консультативную помощь этим людям в прекращении ими противоправной деятельности. В СБУ отметили, что в этом отношении тесно сотрудничают с Национальной полицией, поскольку большинство правонарушений расследуются именно полицейскими. Для участия в программе "Тебя ждут дома" достаточно сообщить о своих намерениях любым удобным способом.

Пока данная программа - единственный способ для сепаратистов "помириться" с украинским законодательством. Но в контексте возвращения мира на Донбасс, вскоре могут появиться и другие возможности.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Батальон перебежчиков: готова ли Украина "простить" боевиков.

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