Батальон перебежчиков: готова ли Украина "простить" боевиков

С августа 2015 года и по настоящее время, украинским властям добровольно сдались 383 сепаратиста из ДНР и ЛНР. Такие данные в ответ на запрос "Апострофа" сообщили в департаменте контрразведки СБУ. Все эти люди сложили оружие в рамках программы СБУ "Тебя ждут дома", которая предусматривает, что участники незаконных вооруженных формирований могут перейти на сторону Украины. Впрочем, вскоре у сепаратистов могут появиться и другие варианты, ведь в контексте возвращения мира на Донбасс и проведения выборов в ОРДЛО, вопрос амнистии боевиков становится чрезвычайно остро. Стоит ли ждать большой амнистии на Донбассе, разбирался "Апостроф".

За последние 4 года, то есть, с момента начала действия программы СБУ "Тебя ждут дома", украинским властям сдался практически батальон боевиков – 383 человека. В том числе, 128 человек в прошлом году и 16 человек с начала 2019 года. Такие данные в ответ на запрос "Апострофа" сообщили в департаменте контрразведки СБУ. Программа "Тебя ждут дома" предусматривает, что участники незаконных вооруженных формирований могут перейти на сторону Украины с наименьшими потерями. И это пока единственный шанс для сепаратистов, не совершавших тяжких преступлений (убийств, пыток, изнасилований, нападений на предприятия) законно выбраться из болота "русского мира".

Как подчеркнули в СБУ, программа "не устанавливает законодательных гарантий и процедур освобождения лиц от уголовной ответственности", а лишь предусматривает консультативную помощь этим людям в прекращении ими противоправной деятельности. В СБУ отметили, что в этом отношении тесно сотрудничают с Национальной полицией, поскольку большинство правонарушений расследуются именно полицейскими. Для участия в программе "Тебя ждут дома" достаточно сообщить о своих намерениях любым удобным способом.

Как уже говорилось выше, пока данная программа - единственный способ для сепаратистов "помириться" с украинским законодательством. Но в контексте возвращения мира на Донбасс, вскоре могут появиться и другие возможности. Насколько вероятна "большая амнистия"?

Три "пролета"

Пункт об амнистии появился еще в первых Минских соглашениях ровно пять лет назад. В них украинскому парламенту была поставлена задача принять соответствующий закон "о недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины".

Нардепы законопроект приняли, но президент Петр Порошенко его не подписал (хотя сам же и был его автором). Статью об амнистии парламентарии еще внесли в закон "Об особом порядке местного самоуправления", а этот закон был подписан президентом. Но все его пункты начнут работать только после проведения местных выборов на Донбассе. А раз нет выборов, то нет и амнистии.

Во вторых Минских соглашениях пункт об амнистии боевиков появляется вновь и снова ответственность за помилование террористов возлагалась на ВР. Но выполнение вторых Минских соглашений, как мы знаем, пока ничем не закончилось. Так что боевикам трижды не повезло с амнистией.

Глубина "прогиба"

Новая власть, которая очевидно, готовит новую программу по возвращению Донбасса, обозначила те же самые "красные линии", которые не собирается пересекать. "Полных амнистий не предусматривает никакая работа нынешней дипломатии", - заявлял министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По словам Пристайко, модель амнистии, которую выберет власть, будет зависеть от того, "насколько гибким будет украинский народ, украинские депутаты и правительство". И если с гибкостью депутатов и Кабмина у Владимира Зеленского, в принципе, форс-мажоров возникнуть не должно, то с "гибкостью" украинцев могут быть проблемы. И дело тут даже не в конкретных моделях амнистии, на которые решится пойти президент, а в том, что украинское общество в принципе не будет готово освободить от ответственности боевиков и их пособников.

Впрочем, по словам экспертов, опрошенных "Апострофом", рано или поздно, принципы придется деформировать.

"Модели урегулирования всех конфликтов предусматривают ту или иную форму амнистии, - поясняет "Апострофу" заместитель директора днепровского филиала Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. – Основной принцип состоит в том, что все стороны, все комбатанты, имеют право на амнистию, кроме тех, кто совершил военные преступления. Это общий подход, который имеет шансы на принятие обществом, но для этого нужна достаточно мощная разъяснительная работа, в которой людям объяснят кто не подлежит амнистии".

"Любая амнистия предполагает компромиссы, - добавляет "Апострофу" аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич. – В истории практически всех вооруженных конфликтов этот элемент всегда был, и он всегда вызывал общественное раздражение. Поэтому говорить о безопасном пути не приходится".

"Сейчас непонятно какую цену готово заплатить общество за урегулирование конфликта. При определении вариантов амнистии нужно руководствоваться той моделью, которая в большей степени обеспечит реинтеграцию после конфликта", - говорит "Апострофу" ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПД) Николай Капитоненко..

Выходит, что если Украина и РФ возьмут курс на реальное прекращение войны, то без амнистии, в той или иной форме, не обойтись. Какие это могут быть формы?

Модель амнистии

Согласно рекомендациям, разработанным ООН в 2009 году, и изложенным в документе "Механизмы обеспечения верховенства права для постконфликтных государств", амнистией стоит считать правовые меры, направленные на запрет уголовного преследования в будущем или освобождение от ранее установленной уголовной ответственности.

Но речь идет далеко не о всех преступлениях. Например, исходя из рекомендаций ООН, амнистия недопустима если освобождает от ответственности лиц, замешанных в военных преступлениях, геноциде, преступлениях против человечности и грубых нарушений прав человека. К таким правонарушениям относятся убийства, пытки, порабощение, изнасилования, казни, взятие заложников, причинение серьезного ущерба психическому или физическому здоровью, удары по медикам и мирному населению, разграбление населенных пунктов, привлечение к боевым действиям детей до 15 лет.

В принципе, это и есть те "красные линии" о которых говорят в МИДе. Но дальше Украине придется сделать выбор, как именно применять инструменты амнистии.

Украине придется сделать выбор как именно применять инструменты амнистии Фото: Getty Images

"Применять их к каждому конкретному гражданину, который прошел через суд, признал свою вину и был амнистирован. Либо амнистия будет применяться к категориям и группам граждан, - отмечает Тышкевич. – Первый вариант – долгий процесс. Но, возможно, вызовет меньшее раздражение общества. С другой стороны, количество негативных кейсов создаст общий фон недовольства. Второй вариант – более резкий и быстрый. В этом случае мы получим сразу сильное возмущение, но потом интерес к теме уйдет на второй план. И первый и второй варианты потенциально будут иметь огромный вариант негатива, но на определенном этапе эти инструменты применять придется".

Если освобождать от ответственности целые категории граждан, то, согласно классификации ООН, к этим категориям, как правило относятся "бойцы повстанческих сил, государственные служащие или политические иммигранты".

"Практика урегулирования подобных конфликтов исходит из того, что первым делом нужно выработать четкие критерии кто будет наказан и за какие преступления. Исчерпывающий список должен быть известен заранее, чтобы у людей, которые не подпадают под амнистию был выбор и время на то, чтобы определиться: они остаются и несут наказание, либо отправляются в бега, например, в Россию. Все остальные подпадают под амнистию. Как правило, это не поголовная амнистия, но и не поголовное наказание", - добавляет Капитоненко.

Принимают амнистию в постконфликтных странах, как правило, двумя путями: либо это указы или постановления исполнительной власти (в нашем случае Кабмина), либо законы, принятые парламентом. Здесь для нашего президента, имеющего большинство в Верховной Раде, проблем не возникнет. Существуют и, так называемые, условные амнистии: в случае, если боевик был освобожден от ответственности, а потом вновь взялся за оружие, то все его льготы "сгорают".

Но все эти инструменты и варианты будут работать только в том случае, если РФ реально решится уйти с Донбасса.

"Дело в том, что конфликт так просто не завершится, - комментирует ситуацию "Апострофу" политолог Кирилл Сазонов. – Я не могу вспомнить ни одной страны, из которой бы Россия быстро ушла по доброй воле. Есть, конечно, пример Афганистана, также, когда начал разваливаться СССР, Россия ушла из стран Балтии. Но мы видим Приднестровье, Южную Осетию, Абхазию, куда РФ пришла и осталась там в принципе навсегда. Поэтому я не вижу вариантов, чтобы Россия просто оставила Украину в покое и ушла с Донбасса".