Чего украинцы ждут от Путина: сеть повеселил забавный комикс

В сети опубликовали новый комикс, посвященный президенту России Владимиру Путину.

На этот раз пользователи социальных сетей высмеяли "смерть" российского президента и допустили, что именно он займет место Владимира Ленина в Мавзолее.

Главными героями комикса стали сотрудник пограничного контроля и бабушка, которая рассказала ему, что цель ее визита "посмотреть на Путина в Мавзолее".

В ответ на это сотрудник ответил, что Путин еще живой.

Бабушку это не смутило и она заявила, что "готова подождать".

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинцы бурно обсуждают фото президента России Владимира Путина, который во время поездки в аннексированный Крым побывал одновременно на музыкальном фестивале "Опера в Херсонесе" и во Владимирском соборе в Севастополе.