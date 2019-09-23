Синоптики предупредили украинцев о заморозках: какие области под ударом

23 сентября в некоторых областях ожидаются заморозки. В частности, на севере Левобережья синоптики прогнозируют от 0 до 3 градусов тепла.

По данным Укргидрометцентра, потенциально неблагоприятные погодные условия ожидаются практически по всей территории Украины.

В частности, "желтый" уровень опасности объявлен в восточной, центральной, южной и северных областях. Нормальные погодные условия сохранятся лишь на Западе Украины.

Синоптики предупреждают о сильном ветре в указанных регионах.

В целом же 23 сентября холоднее всего будет на Севере Украины, где ожидается от 11 до 13 градусов тепла. Теплее всего будет на Западе и на Юге. Здесь синоптики прогнозируют до 22 градусов с отметкой "плюс".

Ранее "Апостроф" сообщал, что синоптик анонсировал потепление в Украине и назвал дату.