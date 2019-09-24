Главарь ДНР засветил дорогой аксессуар и разозлил боевиков: опубликовано фото

Главари боевиков "ДНР" живут "на широкую ногу", о чем свидетельствует снимок, опубликованный одним из их подчиненных.

Так, боевик "ДНР" Евгений Тынянский в Telegram-канале "Это ДНР, детка" опубликовал фотографию так называемого главы "администрации" Донецка Алексея Кулемзина, на руке которого были дорогие часы.

По информации Тынянского, цена часов от 6 до 12 тысяч долларов.

"Глава администрации Донецка не совсем скромно светанул швейцарскими часами Jaquet Droz. Цены сами посмотрите. Они просто космос. Растут люди, стыд и стеснение теряют", - подписал он фотографию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из главарей боевиков "ДНР" Александр Ходаковский пожаловался на то, что так называемые "власти" "ДНР" не заботятся о наемниках.