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​Изменит мир навсегда: ученые сделали тревожное заявление о темпах глобального потепления

вторник, 24 сентября 2019, 02:17
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За последние несколько лет поднялся уровень моря, ускорилось потепление планеты и сократились ледники.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

22 сентября ведущие ученые опубликовали отчет с призывом к политическим лидерам противодействовать изменениям климата.

Отчет, составленный Всемирной метеорологической организацией ООН, содержит подробную информацию о состоянии климата и показывает тенденции выбросов и атмосферную концентрацию основных парниковых газов.

Кроме того, в отчете отметили очевидный большой разрыв между согласованными целями для преодоления глобального потепления и реальностью.

Марш за климат в Киеве.

В отчете также говорится о росте средней глобальной температуры на 1,1 градуса Цельсия в сравнении с до промышленными (1850-1900 года) временами и о росте температуры на 0,2 C в сравнении с 2011-2015 годами. Это привело к ускорению климатических изменений. В частности повлияло на таяние ледников, повышение уровня моря и погодные катаклизмы.

Ученые заметили, что немедленно надо ограничить выбросы углекислого газа в ключевых отраслях, таких как землепользование и энергетика, чтобы предотвратить опасное повышение глобальной температуры. Ведь это влияет на необратимые процессы на планете.

Помимо того, на прошлой неделе во всем мире прошли "климатические" демонстрации по инициативе 16-летней шведской активистки Греты Тунберг. Миллионы людей в мире вышли на улицы с требованием реальных действий от политиков и крупных корпораций для противодействия климатическим изменениям.

Жители столицы 20 сентября тоже приняли участие в Международном марше за климат.

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