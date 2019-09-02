Одессу затопит, реки высохнут, леса сгорят: как изменения климата уничтожают Украину

Мир стоит на пороге чрезвычайной климатической ситуации. Такое громкое заявление в ходе саммита "Большой семерки" сделал генсек ООН Антониу Гутерриш. Конечно, экологи, климатологи и активисты предупреждают об угрозе глобального потепления не первый год, и даже не первый десяток лет. Однако, по словам генсека ООН, за последние несколько месяцев на планете было зафиксировано сразу несколько неутешительных климатических рекордов, которые свидетельствуют о надвигающейся катастрофе. Какие изменения произойдут на территории Украины, если температура и дальше будет расти, разбирался "Апостроф".

Антирекорды планеты

Итак, антирекорд №1: по данным генсека ООН, июль 2019 года был самым жарким в мире за всю историю метеорологических наблюдений. Более того, самым жарким в истории станет и период с 2015 по 2019 годы.

Естественно, эта мировая тенденция не обошла стороной и Украину: по данным Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского, июнь 2019 года стал в Киеве самым теплым с 1881 года. Ученые утверждают, что первый месяц лета в столице побил сразу 11 температурных рекордов, а отклонение от климатической нормы составило 5,4 градуса. В пределах 6 месяцев (с января по июнь) отклонение составило 3,2 градуса.

Антирекорд №2: концентрация углекислого газа в атмосфере.

"Согласно данным Всемирной метеорологической организации, уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества: такой уровень концентрации CO2 существовал 3-5 миллионов лет назад", - подчеркнул Антониу Гутерриш.

Ситуацию усугубляют лесные пожары в Сибири, Бразилии и Канаде, которые привели к выбросам огромного количества углекислого газа в атмосферу.

Антирекорд №3: таяние ледников. В конце июля ученые со всех уголков мира начали сообщать о рекордных темпах таяния ледового щита Гренландии. По оценкам климатологов, в июле растаяло более 12,5 миллиардов тонн льда, и это самые быстрые темпы с 1950 года. Всего же с начала года в Гренландии растаяло 248 тонн льда. Такая ситуация стала следствием повышенной температуры воздуха.

"Климатические модели давали расчеты, что эти процессы будут характерны для 2070 года, но реальность такова, что уже в 2019 году, практически на 50 лет раньше, мы их уже наблюдаем. Мы идем по самому худшему сценарию, который предполагался, поэтому и была объявлена чрезвычайная климатическая ситуация", - говорит "Апострофу" заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Последствия для Украины

Большая вода. Естественно, процессы изменения климата не обойдут стороной и Украину. Первое, на что обращают внимание эксперты – затопление значительных территорий на юге страны, вследствие поднятия уровня мирового океана (ледники ведь тают).

Согласно исследованию Центра экологических инициатив "Экодия" поднятие уровня мирового океана на 82 см к 2100 году может привести к тому, что от 650 тысяч до 1 миллиона гектар земель Украины уйдут под воду либо полностью, либо будут от сезона к сезону подтопляться.

Более всего пострадают южные регионы Украины: северная часть Крыма, Херсонская и Одесская области. По оценкам исследователей, в зоне риска - 590 населенных пунктов Украины, из них - 34 города, в частности, Мариуполь, Одесса, Херсон, Николаев, Мелитополь, Керчь, Бердянск. Полностью под воду могут уйти поселки Седово, Лазурное, Затока.



Более всего пострадают южные регионы Украины Фото: unian

В прогнозированной зоне затопления могут оказаться 52 тысячи зданий, 5,5 тысяч километров автодорог, 850 километров железнодорожных путей, 700 километров линий электропередач.

Но если такой апокалиптический прогноз - перспектива ближайших 80-100 лет, то некоторые негативные последствия изменения климата Украина ощущает уже сегодня.

"Повышение температуры наблюдается ведь не только у земной поверхности, но и простирается до тропосферы на 10-12 километров. Это тот слой, где происходит образование облаков, - поясняет Вера Балабух. - Повышение температуры в тропосфере приводит к увеличению мощности облаков и содержанию в них большего количества влаги. Как следствие – увеличение интенсивности ливней, гроз, шквалов, града. Чем это грозит? Например, в этом году в отдельных регионах у нас выпадали осадки 90-100 миллиметров всего за несколько часов. То есть практически 100 литров воды на один квадратный метр. А если это произойдет в центре Киева? В прошлом году, когда в столице выпало всего 10 миллиметров осадков, в течение непродолжительного периода, у нас затопило полгорода. А если осадков будет в 10 раз больше?"

Засуха. Парадоксально, но на фоне затопления огромных территорий Украины, в стране остро станет вопрос с пресной водой.

"Уровень мирового океана будет подниматься, но вместе с тем будет сокращаться доступ как населения, так и предприятий к водным ресурсам, и встанет проблема, где брать чистую питьевую воду", - говорит "Апострофу" основатель проекта "Эко.Экспедиция" Александр Ярощук.

"В Украине уже есть проблемы с питьевой водой, особенно на юге и востоке страны и изменения климата лишь усилят их, - добавляет "Апострофу" генеральный директор центра экологических инициатив "Экодия" Ирина Ставчук. - Реки станут мелеть или вообще пересыхать, что, в свою очередь, создаст проблемы для сельского хозяйства и населения, которое проживает на прибрежных территориях".

Откуда придет засуха? Всему виной - вновь повышение температуры.

"Повышение температуры в атмосфере приводит к изменению режима осадков: существенно увеличивается непрерывный период без осадков. В некоторых регионах Украины такие периоды могут достигать почти двух месяцев, и это даже не южные регионы, а лесостепная и степная зона. Вследствие этого образуется атмосферная, почвенная, гидрологическая засуха и возникает проблема дефицита воды, - уверяет Балабух. - Проблема усугубляется тем, что около 70% рек Украины питается за счет снега. Но когда зимой растут минимальные температуры, снежный покров во многих регионах страны в зимний период либо вообще не образуется, либо образуется неустойчивый снежный покров. В итоге реки не получают достаточного питания и пересыхают, особенно малые реки".

А засуха, в свою очередь, влечет за собой увеличение количества лесных пожаров, выбросов углекислого газа и еще большего повышения температуры воздуха.



Засуха влечет за собой увеличение количества лесных пожаров Фото: pixabay.com

Социальный аспект. Конечно, когда основной повесткой дня в Украине остается борьба с коррупцией или обсуждение французского променада главы Офиса президента, перспективы изменения климата кажутся далекой страшилкой из фантастического романа. Однако, по словам экспертов, вслед за изменениями климата вырастет социальная напряженность в обществе, в том числе, и в Украине. И это сценарий ближайших 20-30 лет.

"Уже к 2050 году ООН прогнозирует появление в мире более 250 миллионов климатических беженцев, - отмечает Ирина Ставчук. - Это будут люди, которые не смогут жить на своих территориях или из-за дефицита питьевой воды, или вследствие поднятия уровня мирового океана. А Украина ведь не изолирована от остального мира, и мы не знаем, куда пойдут эти беженцы. Также сложные климатические условия станут причиной сокращения урожаев, а это ведет к удорожанию продуктов питания и даже голоду, что, в свою очередь, станет причиной эскалации конфликтов и новых точек напряжения в мире".

"Например, война в Сирии. Если проанализировать, как все начиналось, то там был очень засушливый год, когда фермеры потеряли свой урожай. Люди вынуждены были переселиться в большие города, что привело к социальным конфликтам, а потом - и к военным. И это уже использовали определенные политические группы", - добавляет Вера Балабух.

Что делать?

Уже ничего.

"По сути, изменения климата остановить уже невозможно, - констатирует Ирина Ставчук. - Увеличение использования ископаемого топлива, лесные пожары, вырубка лесов приводят к тому, что процесс происходит быстрее, чем ученые рассчитывали".

"Таких темпов человечество не знало за всю свою историю, - добавляет Балабух. - Повышение температуры, которое происходит в течение жизни одного поколения, раньше происходило на протяжении 1,5 тысячи лет".

По словам экспертов, у цивилизованного мира есть два сценария на выбор.

"Первый сценарий – выполнить цели Парижского соглашения и отказаться к 2050 году от использования ископаемого топлива и полностью перейти на энергию ветра и солнца", - говорит Ставчук.

Что это значит для Украины?

"Необходимо системно внедрять политику сокращения парниковых газов, - добавляет Ставчук. - Например, в секторе ЖКХ - энергоэффективность зданий. В энергетике - системная поддержка развития возобновляемых источников энергии и постепенное сворачивание производств ископаемого топлива, например, отказ от строительства новых угольных электростанций, отказ от государственных дотаций в угольный сектор и социальная поддержка шахтеров, которые потеряют работу. В транспорте - развитие сектора общественного транспорта в городах, реформа украинской железной дороги, ведь ее качество работы вынуждает людей ездить на маршрутках или автобусах. На уровне местной власти - правильное планирование инфраструктуры, чтобы людям меньше приходилось ездить по своим делам, а все услуги были в пешей досягаемости. Ну, и конечно же, рациональное обращение с мусором".

Ирина Ставчук:"Необходимо системно внедрять политику сокращения парниковых газов" Фото: pixabay.com

А как обстоят дела сейчас?

"Необходима климатическая программа, которую в Украине до сих пор не приняли. В стране до сих пор даже нет климатической доктрины, не определен круг первоочередных задач, которые мы должны решать. Такое впечатление, что для Украины эта задача вообще не является ключевой. Во всем мире в развитых странах существуют государственные гидрометеорологические службы, а сейчас у нас просто осталось управление, где всего человек пять", - сетует Вера Балабух.

А второй сценарий, к которому, по оценкам экспертов, постепенно и движется Украина – оставить все как есть. В таком случае к концу века температура поднимется на 2-3 градуса, и все самые пессимистические прогнозы климатологов станут реальностью.