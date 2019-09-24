Кто и как убил певца Михаила Круга: в России сделали официальное заявление

Российским правоохранителям удалось установить в мельчайших подробностях всю картину совершенного в Твери 17 лет назад убийства певца Михаила Воробьева, известного как Михаил Круг.

Об этом сообщает ресурс sledcom.ru.

Полицейские установили, что 30 июня 2002 года в день празднования дня города Твери вечером в дом Михаила, расположенный в поселке Мамулино областного центра, тайно проникли двое мужчин с целью ограбления, и один из них совершил убийство певца. По горячим следам в 2002 году раскрыть это преступление не удалось в связи с отсутствием непосредственных свидетелей и недостаточности полученных улик.

"При изучении материалов уголовного дела следователями Следственного комитета была проведена колоссальная работа по восстановлению мельчайших подробностей преступления. Допрашиваемые в ходе следствия лица по прошествии длительного времени уже не могли воспроизвести детали случившегося в ночь на 1 июля 2002 года. Следствием отрабатывались различные версии, в том числе о наличии у Круга личных конфликтов, корыстном мотиве совершения преступления, а также совершении преступления лицами, ранее судимыми и наркозависимыми. Следственными органами СК России был проверен каждый знакомый певца, а также люди, связанные с организацией гастролей и концертов исполнителя, а также все жители поселка, в котором произошла трагедия", - говорится в сообщении.

В поле зрения правоохранительных органов попали члены банды "Тверские волки", действовавшей в то время на территории города Твери и области. На причастность к совершению убийства Михаила Круга проверялся в том числе член указанной банды Александр Агеев, который полностью отрицал свою вину. Каких-либо прямых доказательств, свидетельствующих о совершении данного преступления Агеевым, на тот момент получено не было. Однако в 2019 году в рамках осуществления следователями Следственного комитета деятельности по раскрытию преступлений прошлых лет получена дополнительная информация об обстоятельствах совершения убийства Михаила Круга, в связи с чем предварительное следствие по делу возобновлено.

Позже были установлены лица, причастные к совершению преступления. В целях проверки полученной оперативной информации из исправительных колоний, находящихся в Ямало-Ненецком автономном округе и Хабаровском крае, в Тверской следственный изолятор этапированы осужденные к пожизненному лишению свободы за совершение ряда заказных убийств члены банды "Тверские волки" Александр Агеев и Александр Осипов.

"С указанными лицами следователям удалось установить психологический контакт, в результате чего Александр Агеев дал признательные показания о нападении им совместно с еще одним участником банды Дмитрием Веселовым на дом Михаила Круга. В ходе проведения следственных действий Агеев указал мотивы, по которым они проникли в дом потерпевшего, пояснив при этом, что убийство певца не планировалось. Агеев сообщил, что по указанию криминального авторитета города Твери, известного в определенных кругах как "Лом", погибшего в 2006 году, он совместно с Веселовым должен был проникнуть в жилище Михаила Круга, которого, по информации, имевшейся в распоряжении участников банды, совместно с семьей в указанный вечер не должно было быть дома. Соучастники намеревались лишь похитить оттуда антиквариат и ценности, после чего покинуть место совершения кражи. По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив факт хищения своего имущества, обратится к нему за помощью, тот "найдет" похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности. Однако Михаил Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. Возникшие препятствия Веселов, не задумываясь, решил устранить, применив к теще Круга насилие. Когда на пути злоумышленника внезапно возник Михаил Круг, Веселов выстрелил в него 2 раза из имевшегося у него пистолета "ТТ" калибра 7,62 мм, а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа. После этого Веселов и Агеев с места преступления скрылись. Смерть певца наступила в больнице города Твери в результате огнестрельных ранений груди и живота", - говорится в сообщении.

Дмитрий Веселов был убит в марте 2003 года еще одним участником банды "Тверские волки" Александром Осиповым (Осипов "младший"), также в настоящее время отбывающим наказание в виде пожизненного лишения свободы. Осипов подробно рассказал следователям мотивы убийства Веселова, обусловленные местью за совершенное последним убийство Михаила Круга. Он сообщил, что был знаком с певцом и являлся поклонником его творчества и, узнав, что в смерти Круга виновен Дмитрий Веселов, застрелил последнего в лесном массиве на территории Кимрского района Тверской области.

Правоохранители проверили оказания Александра Агеева и нашли свое объективное подтверждение собранными доказательствами по уголовному делу, показаниями иных лиц, которые логичны, последовательны, взаимосвязаны и отражают всю картину происшествия, протоколами осмотров, иных следственных действий, заключениями судебных экспертиз и специалистов. С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве певца Михаила Круга, следствием принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования.

Как сообщал "Апостроф", бывший киллер банды "Тверские волки" Александр Агеев, который, по неофициальным данным, сознался в участии в убийстве российского певца Михаила Круга, убил двух сокамерников в колонии для пожизненно осужденных.