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Киллер признался в убийстве звезды российского шансона Михаила Круга: фото и видео

среда, 07 августа 2019, 13:02
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Во вторник, 6 августа, в дом популярного российского исполнителя Михаила Круга, убитого в 2002 году, привозили для проведения следственных действий киллера банды "Тверские волки" Александра Агеева.

Об этом сообщает Telegram канал "Mash".

Как отмечается, обычно на следственный эксперимент подозреваемых доставляют после признательных показаний, поэтому возможно, что Агеев признался в убийстве Михаила Круга.

"Именно Агеев был вторым человеком, забравшимся в дом Круга в день убийства. Вместе с ныне покойным Дмитрием Веселовым (его считают исполнителем убийства)", – говорится в сообщении.

Агеев уже отбывает пожизненное наказание за другие преступления. Он являлся членом банды "Тверские волки". Также в Тверь, где был убит Круг, доставили еще одного киллера – одного из лидеров боевого крыла банды "Волков" Александра Осипова. Считается, что он причастен к убийству Веселова.

Также сообщается, что в прошлом Агеева уже подозревали в резонансном нападении — он якобы рассказал, где похоронен убийца Круга. Однако признательных показаний пока не было.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", полиция установила предполагаемых убийц известного криминального авторитета Алексея Петрова по кличке "Петрик", убитого 1 августа в Запорожье на собственном частном дворе.

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