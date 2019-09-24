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Ни единой капли воды: в сети на фото показали, как умирают реки в Крыму

вторник, 24 сентября 2019, 01:10
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В аннексированном Россией Крыму высыхают реки.

Об этом сообщил в Facebook журналист и редактор Владимир Илларионов.

"К вопросу о водоснабжении Севастополя. В главном притоке реки Черной, именуемом рекой Узунджой, нет на сегодняшний день ни единой капли воды. В таком состоянии Узунджу впервые за 40 лет наблюдения", - написал он.

В Крыму высыхают реки
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В Крыму высыхают реки
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В Крыму высыхают реки
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В Крыму высыхают реки
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В Крыму высыхают реки
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В Крыму высыхают реки
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"Вот так, малята. Нам поможет или шаман или...величайший лидер всех времен и народов..." – прокомментировал блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в Twitter возникшую ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть взволновало заявление советника Зеленского про Крым.

Также стало известно, что в оккупированном Крыму до 2020 года Россия планирует построить тракт водоподачи. Он протянется от Северо-Крымского канала до Керчи и Феодосии, что позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение восточного полуострова. Насосные станции перекачки с резервуарами чистой воды будут оснащены автоматизированной системой управления.

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