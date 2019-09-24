Никому не нужен: Россия устроила новые испытания Крымского моста и опозорилась, видео

Российские оккупанты устроили тестирование железнодорожного полотна Крымского моста и опозорились, выложив видео в сеть. На кадрах зафиксировано, что никакого "аншлага", о котором они заявляли ранее, на мосту нет.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
Так, на мосту проехали лишь несколько авто, но не сплошной поток, как утверждали российские оккупанты. При этом до сих пор остается загадкой, каким будет спрос на железнодорожное сообщение.
В соцсетях отмечают, что начало работы ж/д сообщения станет позором для пропагандистов, поскольку сразу же вскроет их ложь о многомиллионных потоках туристов из России на оккупированный полуостров.
Отметим, что строительство моста через Керченский пролив началось в феврале 2016 года.
Как сообщалось, ранее проектировщикам Керченского моста указали на серьезный просчет.
Подробнее о скандалах вокруг строительства Керченского моста, читайте в материале "Апострофа": Крымский мост будет просто снесен: как это произойдет.