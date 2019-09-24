Сеть повеселила меткая карикатура о "предательстве" Трампом Путина

Известный художник Сергей Елкин новой карикатурой высмеял отказ президента США Дональда Трампа поддерживать строительство нового газопровода "Северный поток-2" из России в страны Европы.

Карикатура художника появилась на странице в Facebook издания "DW на русском".

Так, на картинке изображен глава Кремля Владимир Путин, который несет на спине трубу "Северного потока-2" и президент США Дональд Трамп, который заблокировал ему проход.

"И ты, Трамп…", - подписана работа.

В сети пользователи отметили рост влияния США в мире, в частности, американские предложения партнерам о покупке традиционных для России ресурсов.

Как сообщал "Апостроф", ранее газовый оператор Болгарии подписал контракт на 1,1 млрд евро на строительство газопровода Turk Stream, по которому российский природный газ будет транспортироваться в некоторые страны ЕС.