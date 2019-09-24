Сильно похолодает, но не везде: синоптики уточнили прогноз по Украине

Во вторник, 24 сентября в Украине ожидается значительное похолодание в отдельных районах страны, кое-где ожидаются заморозки по ночам.

Об этом говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

В частности, на востоке страны – в Луганской области и на севере в Сумской ожидается снижение температуры воздуха до 10 градусов.

В то же время на западе сохраняются комфортные 20 градусов тепла. Аналогичная погода и в южных областях. В Киеве, а также ряде северных областей ожидаются прохладные 12-14 градусов.

Осадков на территории страны синоптики 24 сентября не ждут.

Также в Укргидрометцентре дали подробную справку относительно опасности погодных условий на территории страны, которая вырастет из-за заморозков по ночам.

"Ночью 24 сентября в северных и восточных областях заморозки в воздухе 0-3° (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), Полтавской и Черкасской заморозки на почве 0-4°, (уровень опасности, желтый). Ночью 25 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях заморозки в воздухе 0-3° (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), в Житомирской, Киевской, Донецкой областях заморозки 0-5° (уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.

Как сообщал "Апостроф", раньше синоптики предупреждали о заморозках в отдельных регионах страны.