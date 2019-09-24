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В Киеве с обысками пришли к известному ветерану АТО с позывным "Пума"

вторник, 24 сентября 2019, 13:02
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В Киеве силовики прибыли с обыском к известному ветерану АТО Инне Грищенко, которая защищала Родину в составе ДУК "Правый сектор" под позывным "Пума".

Об этом она сама написала на своей странице в Facebook.

"У меня дома обыск…", - написала она.

Под публикацией за час набралось около сотни комментариев волонтеров и других добробатов и военнослужащих, которые предлагали помощь и выражали негодование действиями правоохранителей. Для всех, кто желает поддержать "Пуму", был оглашен адрес, где проходит обыск – ул. Перова, 42б.

Следует отметить, что "Пума" Инна Грищенко служила в зоне АТО до 2017 года, а затем открыла ресторан "Патриот" во Львове и занялась воспитанием дочери. Ее супругом является ветеран боев за ДАП Владислав "Буча" Грищенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее в киевском пабе разгорелся скандал между работниками заведения и ветеранами АТО по поводу украинского языка.

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