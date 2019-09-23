Унизили ветеранов АТО: в Киеве разгорелся скандал из-за украинского языка, фото

В столичном пабе разгорелся скандал между работниками заведения и ветеранами АТО по поводу украинского языка.

Об этом сообщает лидер общественной организации С14 Сергей Мазур на своей странице в Facebook.

"Едьте во Львов и там разговариваем на своём украинском. Село. Селюки", - так по словам активиста ответили ветеранам АТО работники "Портер Паба" на Позняках в Киеве.

Патриоты попросили официантов заведения обращаться к ним на государственном языке. Однако те нахамили в ответ и отказались их обслуживать.

Мазур отметил, что при этом весь такой беспредел поддержали некоторые другие нетрезвые "постоянные клиенты". Для выяснения конфликта вызвали сотрудников полиции. Но к их приезду скандал уже утих.

"Все, да не все. Потому что такое прощать нельзя. Чтобы не повторялось снова. ... В результате администрация уже заговорила по-другому, извинилась, признала, что это нарушение закона и неуважение к клиенту. С быками не удалось поговорить. К сожалению. Пацаны из-за нехватки аргументов видимо не захотели выходить/приезжать", - написал лидер С14.

Тем временем инцидент бурно обсуждают в сети.

Как сообщал "Апостроф", в Испании отель оскандалился из-за поддержки России и ее агрессии против Украины.