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Зеленского и Богдана на открытии Генассамблеии ООН высмеяли забавной фотожабой

вторник, 24 сентября 2019, 20:00
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24 сентября делегация Украины приняла участие в открытии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, и в сети уже опубликовали фотожабу по этому поводу.

На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована фотография с места событий, на которой запечатлен сам глава государства и глава Офиса президент Андрей Богдан.

В сети подредактировали фотографию и дописали представителям украинской делегации фразы, которые они якобы произносят во время заседания Генассамблеи.

Напомним, что Зеленский выступит в ходе общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский в Нью-Йорке рассказал представителям диаспоры о своих планах восстановления территориальной целостности Украины.

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