Визит Зеленского в США: появились детали его первой встречи в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке рассказал представителям диаспоры о своих планах восстановления территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает информационное агентство "Укринформ", ссылаясь на слова президента Украинского конгрессового комитета Америки (УККА) Андрея Футея.

Напомним, вечером в понедельник, 23 сентября, в рамках визита в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН Зеленский провел свою первую встречу - посетил Украинский институт Америки, где пообщался с диаспорой.

"Президент был очень открытый с нами. Он человек, который имеет страшный груз на своих плечах в нынешней ситуации. Но он откровенно объяснил нам некоторые свои планы, в том числе по Донбассу, Крыму", - отметил Футей.

Президент УККА сообщил, что община с удовольствием отметила тот факт, что Владимир Зеленский приехал на встречу с диаспорой первым образом, сразу с самолета.

"Он нас заверил, что его путь заключается в дальнейшем защите украинской идентичности, украинской территориальной целостности, возвращении всех наших территорий, изгнании врага, который оккупировал Украину", - подчеркнул Футей.

По его словам, президент также рассказал о своем видении роли американской диаспоры, в частности, в общении с американскими властями относительно дальнейшего развития Украины.

"Конечно, каждый хотел бы слышать больше. Но надо понимать, что идут переговоры. Страшные переговоры. С нашими союзниками - с Америкой, Канадой, Францией, Германией. И даже если бы президент хотел сказать все детали, сейчас этого нельзя делать", - пояснил он.

Глава УККА отметил, что украинцы США искренне желают Зеленскому удачных встреч в Нью-Йорке. Он также рассказал, что община разделяет беспокойство по поводу скандала во внутренней политике США, связанного с Украиной.

По словам Андрея Футея, украинский лидер объяснил, что ожидает от встречи с президентом США, прежде всего, открытости.

"Президент четко сказал, что он хочет услышать от Трампа - какой его план по Украине", - рассказал Футей.

По словам президента УККА, в такое "неприятное время", когда Украина оказалась в эпицентре политического противостояния двух американских партий, "главное, чтобы мы держали линию, чтобы в дальнейшем и республиканцы, и демократы поддерживали Украину, - так, как это всегда происходило до сих пор".

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп заявил, что не оказывал давления на главу Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора, вокруг которого разгорелся громкий скандал.