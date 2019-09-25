Потолстевшему главарю ДНР его свита дала новое прозвище: опубликованы фото

Окружение главаря боевиков так называемой ДНР Дениса Пушилина придумало ему новую кличку, связанную с его резким набором веса после прихода во власть "республики".

Об этом в блоге для "Obozrevatel" пишет донецкий блогер Денис Черкасов.

"Для близкого окружения теперь он "пушинка". Так его называют потому, что он сильно поправился за время войны на Донбассе", – рассказывает блогер.

Как отмечается, 28 августа главарь ДНР появился в оккупированном Донецке на центральной площади. Как видно на фото, его черный пиджак был застегнут только на верхнюю пуговицу.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", главарь боевиков так называемой ДНР Денис Пушилин совершил визит на передовую боевых действий и попал там в неловкую ситуацию.