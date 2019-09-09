Главарь боевиков ДНР оконфузился в блиндаже на передовой: видео

Главарь боевиков так называемой ДНР Денис Пушилин совершил визит на передовую боевых действий и попал там в неловкую ситуацию.
Соответствующее видео было опубликовано на Twitter странице блогера Necro Mancer.
На записи можно увидеть как главарь боевиков в шлеме бьется головой о перекрытия укрепления.
"Что-то у вас такие потолки низкие?", – подписал видео блогер.
#Пушилин: чой-то у вас такие потолки низкие? https://t.co/bel9tFgkrH #Сладков #Ходаковский #1ак #роа pic.twitter.com/zFmB40Lrmd— Necro Mancer (@666_mancer) September 9, 2019
В комментариях пользователи присоединились к шуткам над Пушилиным.
"Что-то у вас такое е**ло жирное, что в каску не влазит?", "Ну хоть в ширину прошел", "Контузия!", "А глазки то зашуганые!", - пишут комментаторы.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", пользователи интернета едко высмеяли фото одного из главарей ДНР Эдуарда Басурина возле памятника ликвидированному главарю террористов ДНР Александру Захарченко.