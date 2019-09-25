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Там люди исчезают навсегда: в сети рассказали о концлагере, устроенном боевиками в Донецке

среда, 25 сентября 2019, 20:55
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В оккупированном Донецке на територрии бывшего арт-центра "Изоляция" боевики устроили настоящий концлагерь, где без вести пропадают люди.

Об этом в своем блоге на "Обозревателе" пишет блогер Фашик Донецкий

"На территории оккупированного РФ Донецка есть действующий концлагерь, который находится по адресу улица Светлого пути, 3. Да, вы не ослышались, в 2019 году в центре Европы есть русский Дахау, где на деньги налогоплательщиков РФ содержат "особо опасных преступников", которые якобы совершили "преступления" против никем не признанной "республики", - написал блогер.

За словами автора, "Изоляция" - это тюрьма, пыточная и концлагерь одновременно, которая находится на территории бывшего завода и арт-центра.

Он добавил, что "Изоляцию" охраняют достойно и что с 2014 года оттуда еще никто не сбежал, ибо там два периметра обороны: один внешний и другой скрытый.

"Внешний периметр охраняет так называемая "гвардия захарченко" или "республиканская гвардия". Второй периметр, скрытый, охраняют так называемые "спецслужбы" дыныры, в том числе мыгыбы и русски", - объяснил блогер.

Привозят пленников и ведут допросы в бывшем машинном отделении завода. Для тех, кого надо "заставить говорить" применяют пытки.

Кроме того, круглосуточно два снайпера следят за периметром концлагеря со скрытых позиций. В донецком "Дахау" только один выезд и один въезд. Въезд работает строго по звонку, иначе приближающееся авто к воротам "Изоляции" уничтожат. Охраняют концлагерь 2 взвода + 1 взвод поддержки.

По всем, кто приблизится ближе, чем на 10 метров к режимному объекту так называемые "офицеры" ДНР открывают огонь. Также, территория концлагеря охраняется пулеметами русского производства, что делает побег из "Изоляции" невозможным.

Автор заметил, что самыми известными пленниками концлагеря были директора рынков Донецка, Майского и Буденновского, а также директор развлекательного центра "Вирус", которых захватили в заложники казаки из РФ ради выкупа.

Как сообщал "Апостроф", бывший узник боевиков из "ДНР" Игорь Козловский детально рассказал о том, как издевались над людьми в оккупированном Донецке и о тайной тюрьме боевиков.

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