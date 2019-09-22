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Превращают людей в животных: появился жуткий рассказ о тайной тюрьме боевиков в Донецке

воскресенье, 22 сентября 2019, 13:51
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Бывший узник боевиков из "ДНР" Игорь Козловский детально рассказал о том, как издевались над людьми в оккупированном Донецке.

В интервью "Сегодня" он рассказал про некую тюрьму-концлагерь под названием "Изоляция".

"Изоляция" для Донецка - это был такой культурный оазис, где происходили интересные культурные мероприятия. Она играла значительную роль в становлении культурного образа Донецка. Когда произошел захват, сначала не было понятно, зачем. Что там делать? Потом начали уже приходить слухи, что там был создан концлагерь-тюрьма", - отметил он.

В этом месте, по словам Козловского, проходили постоянные пытки. Некоторых людей пытали каждую ночь.

"Это была садистская методика для того, чтобы сломать человека не только физически, но и психологически, превратить человека в животное. И сейчас я периодически общаюсь с родными, родителями тех, кто удерживается в "Изоляции". Они называют разное количество людей, которые там находятся, разные данные, но все подчеркивают, что там есть не только пытки, но и принудительный труд, связанный с грязной работой. Этот принудительный труд также истощает людей, которые там находятся", - добавил он.

Действия боевиков выходят за рамки человечности, считает бывший узник "ДНР". Он подчеркнул, что они должны быть наказаны.

"Если зло не наказано, оно возвращается в стократном размере. Задание гражданского общества не только напоминать об этом постоянно, но также и давить на наши структуры, суды, для того, чтобы справедливость восторжествовала", - говорит Козловский.

Ранее "Апостроф" сообщал, что участника Автомайдана и волонтера Владимира Якименко, который по прежнему удерживается в заключении в РФ, пытали сотрудники российских спецслужб.

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