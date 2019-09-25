Танцовщица под кокаином: в сети смеются над живописной картиной с топ-пропагандистой Кремля

В сети появилась новая карикатура на танец официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

Рисунок был выложен на странице в Twitter Team of Zina Portnova.

На карикатуре изображена Мария Захарова в двух ракурсах – непосредственно во время танца в полный рост и крупным планом.

Следует отметить, что авторы не стали напрямую указывать, чей это портрет.

"Портрет неизвестной. Холст, масло, кокс (кокаин – "Апостроф"), водка, бояра (популярный в России аптечный боярышник – "Апостроф")", - подписан рисунок.

Пользователи под публикацией оставили несколько негативных комментариев в отношении сотрудницы российского МИД, которая распространяет пропагандистскую информацию от Кремля через прессу.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли официального представителя российского Министерства иностранных дел Марию Захарову, которую изобразили в виде рептилии.