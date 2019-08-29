Настоящая рептилия: появилась меткая карикатура на топ-пропагандистку Кремля

В сети высмеяли официального представителя российского Министерства иностранных дел Марию Захарову, которую изобразили в виде рептилии.

Очередную работу, посвященную рупору Кремля, в социальных сетях опубликовал украинский художник Андрей Петренко.

На этот раз он показал Захарову в виде крокодила. Интересно, что раньше в сети также активно обращали внимание на внешность топ-пропагандистки Кремля, сравнивая ее с различными животными.

"Захарова - это крокодилизм", - подписал он свою работу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пропагандистка Кремля и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова представила странный танец, который насмешил пользователей интернета. На нем видно, что Захарова вместе с парнями кавказской национальности танцует их народный танец.