Температура уйдет в минус: синоптики дали свежий прогноз

В среду, 25 сентября, в северо-восточных областях Украины ожидаются ночные заморозки.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха в стране будет колебаться от +10до +19 градусов за Цельсием днем и от -1 до +11 ночью. Теплее всего будет в южных областях, где воздух в дневное время суток прогреется до +19.

В Черниговской, Сумской, Луганской и Донецкой областях синоптики прогнозируют ночные заморозки, температура воздуха опуститься до -1 градуса.

В среду осадки в Украине не прогнозируются, за исключением западных областей - Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской и Закарпатской. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве 25 сентября осадков также не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице ночью столбики термометров опустятся до +3...+5, днем поднимутся до +14... +16 градусов.

Как сообщал "Апостроф", раньше синоптики предупредили о третье волне похолодания с морозами и снегом в Украине.