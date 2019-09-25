В Киеве посреди сентября внезапно зацвели каштаны: опубликованы фото и видео

В Киеве в конце сентября неожиданно зацвели каштаны, которые считаются символом украинской столицы.

Об этом сообщила Информатору пресс-секретарь "Киевзеленбуда" Татьяна Фальчук.

В частности, белые свечки зажглись на деревьях у Киево-Печерской лавры. В соцсетях жители города делятся красочными фотографиями этого необычного природного явления.

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По словам Фальчук, на повторное цветение каштанов влияют не только погодные условия, но и экологическая ситуация в городе. Такое необычное явление чаще происходит с деревьями, растущими около автомагистралей и улиц с интенсивным движением автотранспорта.

"Каштан тяжело переносит условия высокой загазованности улиц и тепловой удар от потока автотранспорта. Происходят повреждения зеленой массы деревьев, вследствие чего у них нарушаются главные биологические механизмы", - объяснила Татьяна Фальчук.

Кроме того, повторное цветение вызывают изменения погодных условий, когда после холодов снова приходят теплые воздушные массы. Деревья, пережившие стресс, снова начинают вегетацию. Стоит отметить, что повторное цветение ослабляет деревья и может стать причиной их преждевременной гибели.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 21 сентября, в аннексированном Россией Крыму прошел снег.