RU  UA  EN

среда, 25 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

25 сентября

21:16
Звоните в "Вечерний квартал": Трамп попал на забавный комикс из-за разговора с Зеленским
21:15
Фотографу пришлось работать лежа: в сети едко высмеяли фото Путина с Мадуро
20:55
Там люди исчезают навсегда: в сети рассказали о концлагере, устроенном боевиками в Донецке
20:48
В Крыму произошло серьезное ДТП с военной техникой Путина: видео
20:41
В Киеве посреди сентября внезапно зацвели каштаны: опубликованы фото и видео
20:21
Скандальный разговор Зеленского и Трампа: появился полный текст стенограммы
20:19
Трамп загнал себя в западню: появился интересный прогноз по переговорам с Зеленским
20:08
Джокер в центре скандала: семьи жертв массовых убийств боятся, что фильм спровоцирует насилие
19:34
СБУ провела спецоперацию по задержанию опасного боевика ЛНР: появились детали и фото
19:19
​В Украине заработал новый закон о поддержке кино: что изменилось
19:12
В сети обсуждают образы Елены Зеленской в США: как рядом с Трампом выглядела первая леди Украины
18:59
Поменялся с Коломойским: сеть повеселило забавное фото Богдана в США
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве посреди сентября внезапно зацвели каштаны: опубликованы фото и видео

среда, 25 сентября 2019, 20:41
переглянути новину українською

В Киеве в конце сентября неожиданно зацвели каштаны, которые считаются символом украинской столицы.

Об этом сообщила Информатору пресс-секретарь "Киевзеленбуда" Татьяна Фальчук.

В частности, белые свечки зажглись на деревьях у Киево-Печерской лавры. В соцсетях жители города делятся красочными фотографиями этого необычного природного явления.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

По словам Фальчук, на повторное цветение каштанов влияют не только погодные условия, но и экологическая ситуация в городе. Такое необычное явление чаще происходит с деревьями, растущими около автомагистралей и улиц с интенсивным движением автотранспорта.

"Каштан тяжело переносит условия высокой загазованности улиц и тепловой удар от потока автотранспорта. Происходят повреждения зеленой массы деревьев, вследствие чего у них нарушаются главные биологические механизмы", - объяснила Татьяна Фальчук.

Кроме того, повторное цветение вызывают изменения погодных условий, когда после холодов снова приходят теплые воздушные массы. Деревья, пережившие стресс, снова начинают вегетацию. Стоит отметить, что повторное цветение ослабляет деревья и может стать причиной их преждевременной гибели.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 21 сентября, в аннексированном Россией Крыму прошел снег.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

За два дня 49 трупов: как у Зеленского будут бороться со смертями на дорогах

Первые заморозки и потепление: синоптики рассказали о погоде на неделю

Субсидии -2020: кто останется за бортом, а кому увеличат помощь

Батальон перебежчиков: готова ли Украина "простить" боевиков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: