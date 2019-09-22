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В Крыму прошел сентябрьский снег: яркое видео

воскресенье, 22 сентября 2019, 23:55
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В аннексированном Россией Крыму в субботу, 21 сентября, прошел снег.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

По кадрам можно угадать горный массив Чатыр-Даг, расположенный в Главной гряде Крымских гор. На видео видно, что из-за порывов ветра снег не ложиться белым покровом, а тут же тает. Вокруг открывается живописная природа гор полуострова, которые поражают своей величественностью и красотой.

Как сообщал "Апостроф", ранее осенним снегом укрыло Карпаты.

Кроме того, в конце августа жителей села Лумшоры Закарпатской области шокировал снежный покров на улице, который образовался в конце лета.

Также в первый день лета в России выпал снег. От непогоды пострадал Ижевск. А в начале сентября снег выпал в Сочи.

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