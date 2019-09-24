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СНБО принял решение по телеканалам 112 и NewsOne: опубликован документ

вторник, 24 сентября 2019, 12:11
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Совет национальной безопасности и обороны заявил, что нет оснований для введения санкций против телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Об этом говорится в ответе СНБО, передают "Украинские Новости".

Помимо того, постановление Верховной Рады от 4 октября 2018 с инициативой ввести санкции против телеканалов была рассмотрена на СНБО 19 марта текущего года.

В связи с тем, что украинское законодательство позволяет вводить санкции против юр. лиц-резидентов исключительно в случае их причастности к террористической деятельности, то СНБО поручил Службе безопасности Украины провести соответствующую проверку указанных в постановлении компаний (ООО "Новости 24 часа", ООО "Партнер ТВ ", ООО" Лидер ТВ ", ООО" Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ" и ООО "Ариадна ТВ").

"Службой безопасности Украины фактов, подтверждающих участие указанных юридических лиц к террористической деятельности, не предоставлено", - ответили в СНБО.

Таким образом, нет оснований для введения санкций.

Как сообщал "Апостроф", Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен был обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала NewsOne за язык страны-агрессора (Россия) в эфире.

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