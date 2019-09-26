Пять дней провел среди мертвых: появился страшный рассказ бойца ВСУ о боях в Иловайске

Украинский военнослужащий – 42-летний Владимир Донос из Полтавской области рассказал, как выжил во время и после "Иловайского котла".

Его рассказ опубликовало издание "Энигма".

Защитник Украины рассказал, что в течение пяти дней ему пришлось находиться без воды, еды и медпомощи среди тел своих однополчан.

В "Иловайский котел" 42-я бригада Владимира попала вообще без аптечек, поэтому после того, как закончился смертельный обстрел, он сам, испытывая сильнейший болевой шок, наложил себе жгут.

В течение пяти дней военнослужащий жил в лесу, во время приступов жара он остужал тело, закапываясь в землю. Есть ему приходилось насекомых.

"Знаю на вкус, что желтые муравьи кислее черных, но после них не хочется пить", - рассказал Владимир.

Его нашли местные жители и отвезли в больницу на оккупированной территории. Там украинскому военному несколько раз отказывали в помощи, после чего ампутировали ногу выше колена. Затем его отправили в подвал и стали ждать обмена.

"Когда враг приходит на твою землю – нужно ее защищать… Хочу, чтобы у моего сына был такой же учитель", - рассказал он журналистам.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появился рассказ участника военной операции на Донбассе летом 2014 года, когда добровольческие батальоны отвоевывали оккупированные города у российской армии и боевиков.