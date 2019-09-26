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Решила похвастаться: сети впечатлило эмоциональное видео спикера Зеленского

четверг, 26 сентября 2019, 08:26
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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала в социальных сетях ролик, в котором рассказала о своей поездке в США.

На видео спикер Зеленского продемонстрировала знание английского языка и детально рассказала, с кем ей посчастливилось пообщаться в последние несколько дней.

Мендель подчеркнула, что очень счастлива оказаться в центре таких событий.

При этом в сети не разделили радости спикера. Многие посчитали, что Мендель просто решила похвалиться на камеру и раскритиковали такие действия от представительницы президента.

Ранее "Апостроф" опубликовал материал о скандале в политических кругах США, связанном с президентом Украины Владимиром Зеленским: "Импичмент для Трампа: насколько это серьезно и при чем тут Зеленский".

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