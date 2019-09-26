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В метро Киева заметили девушку в очень странном наряде: сеть взбудоражило фото

четверг, 26 сентября 2019, 03:10
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Появление в столичном метрополитене странной пассажирки в платье с огромными крыльями на спине вызвало бурное обсуждение в соцсети.

Фото загадочной девушки опубликовано Instagram-аккаунте dtp.kiev.ua

Пассажирка с лиловыми волосами, похожая на аниматора детского праздника, выглядит несколько неопрятно, а зеленые крылья, прикрепленные к задней части костюма, занимают больше, чем пол-вагона.

"Чья зубная фея?)" - спрашивает автор публикации в подписи на фотографии.

"Наверно моя, мне позавчера зуб вырвали", "Не дали разрешение на взлет", "Обалдеть", "Это бляха-муха", - реагируют на фото пользователи Instagram

Как сообщал "Апостроф", раньше в сети появилось фото женщины, которая выманивает деньги в метро.

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