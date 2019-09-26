ВСУ будут уничтожать боевиков из нового мобильного оружия: опубликовано яркое видео

В Украине прошли испытания новых мобильных минометов "БАРС", которые поступят на вооружение ВСУ.

Видео опубликовало на своем YouTube-канале госпредприятие "Укроборонсервис".

Система впервые поставляется в Вооруженные Силы Украины. Поэтому необходимо было провести тщательную проверку основных тактико-технических характеристик и стреловые испытания.

Стоит заметить, что БАРС-8ММК - это система, которая позволяет поражать различные по характеру и типу цели даже без личного контакта с противником. Система работает быстро и с высокой точностью. В составе ММК используются как отечественные, так и комплектующие стран-членов НАТО.

Основная составляющая ММК - автоматизированная минометная система калибра 120-мм, которая состоит из системы автоматического развертывания-свертывания и автоматизированной системы наведения и управления огнем миномета, что обеспечивает отображение информации на электронной карте, подготовку вычисленных в автоматическом режиме установок для стрельбы, поражения целей и корректировки огня и контроль эффективности стрельбы.

Стоит отметить, что благодаря автоматизации и интуитивностии системы управления огнем, Барс-8ММК обслуживается меньшим экипажем по сравнению с обычными минометными системами.

Как сообщал "Апостроф", украинские танкисты провели масштабные учения.