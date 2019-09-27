Батька гарем насобирал: сети позабавило фото сына Лукашенко в окружении красавиц

Сын президента Беларуси Николай Лукашенко оказался в центре внимания социальных сетей.
Во время передачи продуктов дому-интернату для ветеранов в Минске журналисты сделали интересное фото.
Дело в том, что сын белорусского лидера находился исключительно в окружении девушек.
В частности, сын главы государства передал интернату 4 тонны картофеля элитных сортов белорусской селекции, мед, соленья и варенье. Также сюда привезли белорусские дыни из узбекских семян, яблоки, березовый и яблочный соки.
В сети уже активно комментируют публикацию.
Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства, а ныне нардеп Петр Порошенко попали на забавную фотожабу, на которой они выступили в роли продавцов картошки.