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Батька гарем насобирал: сети позабавило фото сына Лукашенко в окружении красавиц

пятница, 27 сентября 2019, 01:29
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Сын президента Беларуси Николай Лукашенко оказался в центре внимания социальных сетей.

Во время передачи продуктов дому-интернату для ветеранов в Минске журналисты сделали интересное фото.

Дело в том, что сын белорусского лидера находился исключительно в окружении девушек.

В частности, сын главы государства передал интернату 4 тонны картофеля элитных сортов белорусской селекции, мед, соленья и варенье. Также сюда привезли белорусские дыни из узбекских семян, яблоки, березовый и яблочный соки.

В сети уже активно комментируют публикацию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства, а ныне нардеп Петр Порошенко попали на забавную фотожабу, на которой они выступили в роли продавцов картошки.

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