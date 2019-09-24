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Зеленский и Порошенко попали на забавную фотожабу с картошкой: в сети волна шуток

вторник, 24 сентября 2019, 21:28
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Президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства, а ныне нардеп Петр Порошенко попали на забавную фотожабу, на которой они выступили в роли продавцов картошки.

Так, Зеленский "продает" украинцам 1,5 кг картошки за 1 доллар (24 грн), Порошенко за такую же цену "предлагает" 6 кг. Надпись снизу гласит "Конец эпохи драников".

В комментариях к картинке шутят, что политикам как раз стоило бы попробовать себя в такой роли, а также позвать на помощь президента Беларуси Александра Лукашенко.

Стоит отметить, что тема фотожабы не случайна: в августе этого года закупочные цены на картофель выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Однако вскоре они немного снизились, так как картошку начали завозить с Беларуси.

Как сообщал "Апостроф", ранее в интернете высмеяли смешными фотожабами лидера Украины Владимира Зеленского и экс-президента Петра Порошенко, "разместив" их снимки на обертках шоколада.

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