Дожди и солнце: какой будет погода в Украине перед выходными

В пятницу, 27 сентября, температура поднимется до +15+20 градусов, а на выходных придет настоящее "бабье лето".
Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
В Киеве днем будет + 13 + 15 градусов.
Ужгород - + 14 ... + 16
Львов - + 14 ... + 16
Ивано-Франковск - + 14 ... + 16
Тернополь - + 13 ... + 15
Черновцы - + 14 ... + 16
Хмельницкий - + 13 ... + 15
Луцк - + 14 ... + 16
Ровно - + 14 ... + 16
Житомир - + 13 ... + 15
Винница - + 13 ... + 15
Одесса - + 15 ... + 17
Николаев - + 15 ... + 17
Херсон - + 15 ... + 17
Симферополь - + 15 ... + 17
Кропивницкий - + 13 ... + 15
Черкассы - + 13 ... + 15
Чернигов - + 13 ... + 15
Суммы - + 13 ... + 15
Полтава - + 13 ... + 15
Днепр - + 14 ... + 16
Запорожье - + 14 ... + 16
Донецк - + 14 ... + 16
Луганск - + 13 ... + 15
Харьков - + 13 ... + 15
А в субботу и воскресенье станет еще теплее - температура поднимется до - +18 +20 градусов. В субботу в столице - сухо и тепло, в воскресенье - мокро и тепло.
Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики предупредили о возможности заморозков по ночам в отдельных областях страны.