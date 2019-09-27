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Дожди и солнце: какой будет погода в Украине перед выходными

пятница, 27 сентября 2019, 06:32
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В пятницу, 27 сентября, температура поднимется до +15+20 градусов, а на выходных придет настоящее "бабье лето".

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

В Киеве днем будет + 13 + 15 градусов.

Ужгород - + 14 ... + 16

Львов - + 14 ... + 16

Ивано-Франковск - + 14 ... + 16

Тернополь - + 13 ... + 15

Черновцы - + 14 ... + 16

Хмельницкий - + 13 ... + 15

Луцк - + 14 ... + 16

Ровно - + 14 ... + 16

Житомир - + 13 ... + 15

Винница - + 13 ... + 15

Одесса - + 15 ... + 17

Николаев - + 15 ... + 17

Херсон - + 15 ... + 17

Симферополь - + 15 ... + 17

Кропивницкий - + 13 ... + 15

Черкассы - + 13 ... + 15

Чернигов - + 13 ... + 15

Суммы - + 13 ... + 15

Полтава - + 13 ... + 15

Днепр - + 14 ... + 16

Запорожье - + 14 ... + 16

Донецк - + 14 ... + 16

Луганск - + 13 ... + 15

Харьков - + 13 ... + 15

А в субботу и воскресенье станет еще теплее - температура поднимется до - +18 +20 градусов. В субботу в столице - сухо и тепло, в воскресенье - мокро и тепло.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики предупредили о возможности заморозков по ночам в отдельных областях страны.


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