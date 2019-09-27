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Мы все для них навоз: Сенцов описал работу репрессивной машины в России

пятница, 27 сентября 2019, 08:05
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Украинский режиссер Олег Сенцов рассказал о своем заключении в российских тюрьмах.

В интервью российскому изданию "Новая газета" он сказал, что его судили по непонятному делу, которое постоянно дополняли в угоду следствию.

"Мы все для них навоз, растопчут и не увидят. У них есть Путин, остальных они не принимают за людей", - сказал Сенцов.

Во время последней беседы со следователем тот спросил у Сенцова, будет ли он давать показания на суде.

"Ну что, давать будете показания в суде?" Я: "Нет, смысл какой?" - "А что, было бы интересно послушать, что там было на самом деле", - сказал Сенцов.

Режиссер рассказал, что правоохранительные органы в России работают крайне неэффективно.

"Оперативник считает, что, раз он тебя поймал, надо заставить тебя признаться. Следователь - что ты не виноват, но опасен для государства, поэтому надо тебя посадить. Судья понимает, что доказательства липовые, но следователи просто так никого не приводят, и раз такое требование государства, надо сажать. Все выполняют свою работу, ничего личного. Я помню, на обыске все вышли, один оперативник со мной остался и говорит, просто по-человечески: "Так-то тебя жалко. Но уже ничего не поделаешь", - добавил украинец.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Сенцов, освобожденный из заключения в России, рассказал, при каких условиях готов пожать руку президенту России Владимиру Путину.

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