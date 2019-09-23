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Пожать руку Путину: Сенцов выступил с дерзким заявлением, видео

понедельник, 23 сентября 2019, 22:14
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Украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный из заключения в России, рассказал, при каких условиях готов пожать руку президенту России Владимиру Путину.

Об этом он сообщил в эфире "Радио Крым.Реалии".

По словам Сенцова, он может пожать Путину руку, если это будет способствовать освобождению других политзаключенных.

"Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек", – сказал Сенцов.

Напомним, как ранее сообщалось, украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный из российского плена, заявил, что дал показания о пытках в плену для Гаагского международного трибунала.

Также читайте материал "Апострофа": Я что, приехал к врагам? О чем Сенцов и Кольченко говорили с журналистами в Киеве.

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