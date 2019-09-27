Tetris Challenge завоевывает мир: в Украине делятся новыми фото необычного флешмоба

Сотрудники экстренных служб Украины активно принимают участие во флешмобе #TetrisChallenge, который в начале сентября стартовал в Женеве, Швейцария.

Его суть в том, сотрудники всевозможных служб раскладывают на земле весь свой инвентарь и делают фотографию с высоты "птичьего полета".

Таким образом создается эффект, будто вещи на фотографиях - фигурки из популярной игры Тетрис.

В Украине к флешмобу подключились полицейские, пожарные, спасатели, военные и медики. Также, судя по опубликованным свежим снимкам, участие в нем приняли сотрудники коммунальных предприятий и частных охранных фирм.

В сети опубликованы ярки фото с участием украинцев.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские копы и спасатели присоединились к Tetris Challenge.