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Забавная "анатомия": в соцсетях делятся впечатляющими фото в рамках нового TetrisChallenge
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Забавная "анатомия": в соцсетях делятся впечатляющими фото в рамках нового TetrisChallenge

суббота, 14 сентября 2019, 14:37
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Полицейские, военные и спасатели по всему миру принимают участие в новом Tetris Challenge, в рамках которого они фотографируются со своим транспортом и всем оборудованием.

Челлендж стартовал в начале сентября. Участники выкладывают на землю рядом с транспортом весь свой инвентарь, включая служебных собак и ложатся рядом сами так, чтобы получился прямоугольник.

К челленджу присоединились армия и полиция Нидерландов.

Парамедики Швейцарии.

Сингапурские силы гражданской обороны.

Испанские спасатели.

Немецкая полиция.

Однако в челлендже принимают участие не только полицейские и спасатели, но и обычные люди. Некоторые выкладывают фото своего ежедневного набора вещей.

Другие рассказывают об общественных инициативах, например этот волонтер движения #fillthebottle (наполни бутылку) очищает улицы, собирая окурки.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинские военнослужащие приняли участие в популярном Bottle Cap Challenge.

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