Забавная "анатомия": в соцсетях делятся впечатляющими фото в рамках нового TetrisChallenge

Полицейские, военные и спасатели по всему миру принимают участие в новом Tetris Challenge, в рамках которого они фотографируются со своим транспортом и всем оборудованием.
Челлендж стартовал в начале сентября. Участники выкладывают на землю рядом с транспортом весь свой инвентарь, включая служебных собак и ложатся рядом сами так, чтобы получился прямоугольник.
К челленджу присоединились армия и полиция Нидерландов.
Парамедики Швейцарии.
Сингапурские силы гражданской обороны.
Испанские спасатели.
Немецкая полиция.
Однако в челлендже принимают участие не только полицейские и спасатели, но и обычные люди. Некоторые выкладывают фото своего ежедневного набора вещей.
Другие рассказывают об общественных инициативах, например этот волонтер движения #fillthebottle (наполни бутылку) очищает улицы, собирая окурки.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинские военнослужащие приняли участие в популярном Bottle Cap Challenge.