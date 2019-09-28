Астрономы открыли уникальную планету, которой не должно существовать: фото

Астрономы открыли необычную планету гигантских размеров. Ученые отмечают, что по современным теориям ее существование невозможно.

Планета находится на расстоянии от Земли в 30 световых лет и с виду она похожа на Юпитер.

По информации ученых, она вокруг крошечного "красного карлика" - звезды самого распространенного типа в нашей Галактике.

Размер этой планеты намного больше, чем у ее материнской звезды. Если масса Солнца в 1050 раз больше массы Юпитера, то эта планета, которую назвали GJ 3512b, меньше материнской звезды, карлика GJ 3512, лишь в 270 раз.

Открытие принадлежит команде астрономов из разных стран.

"Ранее считалось, что такие планеты просто не существуют. Но мы не могли быть в этом уверены, потому что за крошечными звездами очень сложно наблюдать, они очень блеклые. При этом "карлики" гораздо чаще встречаются, чем большие звезды, такие как Солнце", - сказал астроном Питер Уитли из университета Уорика в Великобритании.

Ранее "Апостроф" сообщал, что за последние несколько лет поднялся уровень моря, ускорилось потепление планеты и сократились ледники.