В Киеве поймали агрессивную 23-летнюю воровку: опубликованы фото

По предоставленным приметам полицейские задержали злоумышленницу, которая силой отобрала у киевлянки телефон.

Фото задержанной воровки опубликованы на странице Нацполиции Киева в Facebook

Сообщение о краже поступило на линию 102 от жительницы Оболони. Потерпевшая сообщила, что вместе со знакомым отдыхала вблизи своего дома и в это время к ним присоединились знакомые с виду парень и девушка. Во время общения между ними возникла ссора и ее толкнули на землю.

Женщина поднялась и, собирая разбросанные вещи, обнаружила отсутствие телефона. Ее обидчики тем временем с места происшествия скрылись.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в преступлении по предоставленным приметам. Во время поверхностного осмотра у задержанной 23-летней девушки обнаружили пропавший телефон. Злоумышленнице грозит до трех лет лишения свободы

Как сообщал "Апостроф", киевская полиция разыскивает жулика, который обманным путем выманил у пенсионерки 100 тысяч гривен.