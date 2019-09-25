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В Киеве на фото сняли мошенника, зарабатывающего на "жертвах" ДТП

среда, 25 сентября 2019, 01:31
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Полиция разыскивает жулика, который обманным путем выманил у киевской пенсионерки 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Аферист, который промышляет обманом доверчивых бабушек, был зафиксирован камерой видеонаблюдения в подъезде одной из столичных многоэтажек. Неизвестный исполнял роль "помощника следователя", который за 100 тысяч гривен согласился замять дело о вымышленном ДТП с участием дочери пенсионерки.

Ранее 79-летней киевлянке позвонили на домашний телефон: женщина назвалась ее же дочерью и сообщила, что стала виновницей ДТП, в результате которого пострадал водитель. После этого трубку взял мужчина, представившийся следователем, и предложил заключить «мировое соглашение». Эту услугу он оценил в 100 тысяч гривен, которые следовало отдать его помощнику.

Через несколько минут в дверь шокированной женщины постучали. Мужчине(он изображен на фото) на вид было около 35-40 лет, он был среднего роста (170 см), одет в куртку черного цвета и кепку. Впоследствии выяснилось, что дочь потерпевшей ни в какую ДТП не попадала.

Узнавших изображенного человека на условиях анонимности просят обратится в полицию.

Как сообщал "Апостроф", раньше в столице задержали мошенников, которые звонили к доверчивым гражданам и требовали деньги за решение проблем с их родственниками.

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