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Путин стал персонажем картины в образе насекомого

воскресенье, 29 сентября 2019, 02:27
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Известный художник и блогер Игорь Поночевный опубликовал новую работу, которую на этот раз посвятил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Фотографию своей картины он опубликовал на странице в Twitter.

На новой картине художника изображена навозная муха, а точнее ее вид сверху. На туловище насекомого можно рассмотреть черты лица российского президента. Также стоит отметить, что сидит муха на российском триколоре. Интересно, что "на голове" у мухи находится корона.

В подписи к картине художник указал ее стоимость. Работа выполнена маслом и стоит 499 долларов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилась новая карикатура на танец официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

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