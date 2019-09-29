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В Кабмине сделали громкое заявление о запуске пассажирских перевозок в Крым: появилась реакция сети

воскресенье, 29 сентября 2019, 13:35
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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после возведения контрольно-пропускных пунктов на административной границе с оккупированным Крымом будет открыта легальная перевозка пассажиров на полуостров.

Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода".

Журналист задал министру вопрос по поводу КПВВ и о том, станут ли возможными легальные перевозки пассажиров до и от административной границы с Крымом.

"КПВВ - конечно, что мы строим. Сейчас из-за определенных проблем нам передали это строительство и заказчиком стала "Укрзализныця". Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как были поставлены президентом задачи, это все построится - КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Сервисная часть там также будет построена. И будут соответствующие станции. Ну, а конкурсы на перевозчиков будет проводить местные власти с нашим участием", – сказал Криклий.

На уточняющий вопрос, планируются ли официальные перевозчики в Крым, министр ответил утвердительно. Некоторые комментаторы в социальных сетях восприняли слова Криклия как "зраду".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинский певец Олег Винник, который оказался в центре скандала из-за участия в российской акции "Всем мир", ответил на вопрос, чей Крым.

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