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Он не наш, на сегодняшний день: Олег Винник ответил на вопрос о Крыме

Певец также объяснил свое участие в российском проекте "Всем мир"

суббота, 28 сентября 2019, 11:45
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Украинский певец Олег Винник, который оказался в центре скандала из-за участия в российской акции "Всем мир", ответил на вопрос, чей Крым.

В комментарии журналисту телеканала СТБ, исполнитель заявил, что "сегодня вообще говорить об этом не нужно, это ничего не дает".

"Когда ты кричишь: "Наш Крым!"... А он не наш, на сегодняшний день. Мы имеем то, что имеем, это факт. И мы будем все кричать, что наш? Почему же, мы ничего не решаем", - заявил Винник.

"И если быть конкретно откровенным, то за Крым не умер ни один солдат, не погиб. Что дорого: Крым или Донбасс? Или Украина? Почему мы делим, почему мы ставим акценты на какие-то вещи. Я не считаю, что Крым... забрали и он дороже всего другого: жизней, судеб наших людей, украинцев, соотечественников. Десятки тысяч людей погибли в этой непонятной войне, которая называется АТО. И в конце концов, этому конца пока что нет", - подытожил певец.

Олег Винник также объяснил свое появление в российском проекте "Всем мир". По словам певца, он принимал участие исключительно во флешмобе к Международному дню мира.

"Что касается использования моего видео в клипе, то я об этом вообще не знаю. Это не мое дело, я об этом ни с кем не договаривался. Мое имя, моя личность использована без моего ведома", - заявил певец.

Отметим, что после выхода клипа музыканты записали обращение к Виннику, в котором поблагодарили его за то, что он поддержал их проект.

"Для нас было огромной радостью, что в наше сложное время украинская эстрада, в Вашем лице, поддержала наш проект. Мы рады, что Вы разделяете наши взгляды, что Музыка должна быть вне политики. Что только она может объединять народы", - написали тогда участники российской группы "Мир 519" в своем Instagram.

Напомним, ролик с участием Олега Винника опубликовали в YouTube 26 сентября. На видео певец появился в компании российских знаменитостей. Вместе они исполнили песню "о мире" и "неделимых братьях", якобы приурочив свою акцию к Международному дню мира, которым ООН объявила 21 сентября.

Среди участников так называемой мирной акции были артисты, которые поддерживают аннексию Крыма и поют в оккупированных Луганске и Донецке. А это Денис Клявер, экс-участник группы "Чай вдвоем" и певица Зара.

В проекте "Всем мир" приняли участие не только российские артисты, которые поддержали аннексию Крыма, а также политику президента России Владимира Путина относительно Украины – певица Валерия, журналист Владимир Познер, продюсер Игорь Крутой.

27 сентября Олег Винник оказался в базе украинского добровольческого центра "Миротворец", который фиксирует преступления против национальной безопасности государства.

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