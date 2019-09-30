В Украине объявили штормовое предупреждение: каким областям грозит опасность

В понедельник, 30 сентября, в высокогорье Карпат порывы ветра достигнут скорости 25-30 метров на секунду.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

По данным синоптиков, днем 30 сентября в западных областях Украины усилятся порывы ветра, достигнув скорости 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат — до 25-30 м/с.

Ночью и утром 1 октября порывы ветра 15-20 м/с прогнозируются на всей территории Украины.

Кроме того, синоптики предупреждают, что 30 сентября - 1 октября в большинстве районов южных и восточных областей Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, следует быть осторожными с огнем жителям Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областей.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик рассказал, чего ждать украинцам от погоды в октябре.