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Крыму остается только завидовать: появилось видео "бархатного" сезона в Одессе

понедельник, 30 сентября 2019, 22:06
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В Одессе воздух прогрелся до 23 градусов и на пляжах, несмотря на конец сентября, отдыхают толпы людей.

Об этом сообщает ТСН.

В Одессе за выходные температура воздуха поднялась до 23 градусов, а температура воды достигла +18. Так что, на юге продолжается купальный сезон. Кроме того, синоптики утверждают, что тепло будет до конца недели.

Отдыхающие не теряют времени и принимают воздушные и морские ванны.

Также в сети появилось видео с одесского пляжа.

Как сообщал "Апостроф", начало октября 2019 года порадует украинцев хорошей погодой и температура воздуха тоже будет комфортной. Однако в начале и конце первой декады месяца возможны небольшие дожди. В то же время, вторая декада порадует "бабьим летом". После него наступит кратковременное похолодание и даже с небольшим морозом по ночам.

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