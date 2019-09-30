Крыму остается только завидовать: появилось видео "бархатного" сезона в Одессе

В Одессе воздух прогрелся до 23 градусов и на пляжах, несмотря на конец сентября, отдыхают толпы людей.



Об этом сообщает ТСН.

В Одессе за выходные температура воздуха поднялась до 23 градусов, а температура воды достигла +18. Так что, на юге продолжается купальный сезон. Кроме того, синоптики утверждают, что тепло будет до конца недели.

Отдыхающие не теряют времени и принимают воздушные и морские ванны.

Также в сети появилось видео с одесского пляжа.

Как сообщал "Апостроф", начало октября 2019 года порадует украинцев хорошей погодой и температура воздуха тоже будет комфортной. Однако в начале и конце первой декады месяца возможны небольшие дожди. В то же время, вторая декада порадует "бабьим летом". После него наступит кратковременное похолодание и даже с небольшим морозом по ночам.