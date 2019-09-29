Недолгое потепление и мороз: синоптик рассказал, чего ждать украинцам от погоды в октябре

В октябре украинцам стоит ожидать два "бабьих лета".

Об этом сообщает издание "Факты", ссылаясь на слова народного синоптика Леонида Деркача.

Начало октября 2019 года порадует украинцев хорошей погодой, температура воздуха тоже будет комфортной. Однако в начале и конце первой декады месяца возможны небольшие дожди.

Вторая декада порадует коротким потеплением - "бабьим летом". После него наступит кратковременное похолодание и даже с небольшим морозом по ночам.

Полоса холода закончится в начале третьей декады октября, после чего основательно потеплеет и наступит второе "бабье лето".

Как сообщал "Апостроф", уже в конце октября украинцам следует ожидать третью волну похолодания и первые морозы. Первыми это ощутят жители страны в северных регионах.